В России принят закон о курортном сборе – Государственная Дума успела сделать это в весеннюю сессию. Совет Федерации и правительство закон поддержали.

Предполагается, что средства от курортного сбора будут делиться между муниципалитетами (70%) и региональными властями (30%) четырех курортных регионов – Краснодарского и Ставропольского краев, Алтая и Крыма, и расходоваться на содержание курортной инфраструктуры. Так что великий комбинатор Остап Бендер теперь мог бы не беспокоиться: средства на ремонт Провала в Пятигорске с 1 мая 2018 года начнут собирать официально. Курортный сбор осуществляется во многих странах, живущих доходами от туризма. Вот и в Греции его намерены вводить, и во Вьетнаме. Деньги везде собирают разные и по-разному. У нас начнут собирать по 50 рублей в сутки с каждого взрослого туриста за исключением льготных групп граждан. Величину курортного сбора будут устанавливать и регулировать регионы, но она не должна превышать 100 рублей с человека в день. Собирать намереваются в отелях и гостиницах, и вроде бы это поможет вывести многочисленные гостевые дома из тени, только непонятно, каким образом. Не получится ли так, что в отелях деньги будут собирать, а малобюджетный турист будет размещаться в частном секторе.

Кроме того, в законе о курортном сборе в качестве объектов туристической инфраструктуры фигурирует электро- и водоснабжение, а это совсем другие деньги. Это вам не лавочки в парке соорудить и клумбы украсить цветами. К тому же непонятно, как будет администрироваться этот сбор, не будут ли включены расходы на администрирование в плату за отдых трудящихся. Отправляясь в регионы, наиболее дальновидные из народных избранников пообещали к закону еще вернуться, потому что пока неясно, как он будет работать.

Туроператоры до последней минуты противились организации курортного сбора. Сезон этого года и так не стал для них слишком удачным: погода подвела, да и Турция открылась для российских туристов. Отдых там, да и не только там, дешевле, чем в России, и комфортнее. Время для введения нового сбора «на отдых» выбрано, по мнению туриндустрии, крайне неудачно.

Два года подряд я отдыхала в самом начале туристического сезона в Крыму. Мне понятно беспокойство по поводу конкурентоспособности нашей вновь обретенной здравницы. Кроме логистических проблем в Крыму – масса других. Пальцев не хватит, чтобы их посчитать. А цены на отдых растут, притом что количество туристов в этом году ниже ожидаемого процентов на 30. Да, есть очень бюджетные цены на авиаперелет, но вес бесплатно доставляемого багажа при этом – 10 килограммов, а за каждый последующий килограмм необходимо доплатить 1000 рублей. А в аэропорту вольные таксисты просят четыре с половиной тысячи рублей за доставку на расстояние 110 километров. Конечно, есть автобусы, маршрутные такси, но все это – новые пересадки и лишние хлопоты. Цены в Крыму – московские, отели дорожают, ценник в кафе и ресторанах растет.

При этом эмоциональный водитель такси жалуется мне на то, что вот «приезжают москвичи и требуют от нас неизвестно чего». Я отвечаю в том смысле, что москвичам, так же как и рязанцам и даже магаданцам, известно, что они требуют. Комфорта за свои деньги. Мы уже отдыхали за границей, знаем, каким бывает туристический сервис.

Крымчане стараются, ремонтируют обветшавшие санатории и дороги, строят мост и новый терминал в аэропорту. Но сервис пока не дотягивает до уровня Краснодарского края, где он тоже не эталонный. Жители Крыма вообще очень благожелательные, позитивные и неторопливые люди. Может, поэтому 1 мая, в день открытия летнего сезона, в Евпатории, на санаторном пляже, продолжает разравнивать песок бульдозер. А отдыхающие пришли уже загорать. Принимать солнечные ванны в компании с бульдозером – это, конечно, экзотика, но не та, на которую турист рассчитывает. Мне кажется, что те, кто принимает отдыхающих и туристов в Крыму, пока не очень понимают, что прекрасная Таврида конкурирует сегодня не с олимпийским Сочи, а со всем миром.

Понятно, что курортный сбор всех проблем Крыма не решит, а на популярности отдыха здесь может сказаться. Для тех, кто снимает номер за 5 тысяч рублей в сутки, 50 рублей – не деньги. А те, кто может себе позволить заплатить за проживание в гостинице не больше полутора-двух тысяч, каждую копейку считают. Это относится не только к Крыму, но и к Краснодарскому краю, где разброс цен все еще очень велик. И это хорошо потому, что есть выбор. Выбор должен быть и на Минеральных Водах, и на алтайских просторах (куда еще и добраться недешево).

Одно только в ситуации с курортным сбором радует: он устанавливается в порядке эксперимента до 2022 года, а такой эксперимент у нас уже проводился в 1998 – 2004 годах.