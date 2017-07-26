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Выпуск № 134 (5421)
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Главная страница / Рязанские новости / 26 июля 2017 года
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Миссия заботы

00:01 / Из официальных источников
Качество соцуслуг обсуждалось на расширенном заседании правительства области

Заседание провел глава региона Николай Любимов. В работе приняли участие главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, депутаты Государственной Думы РФ Елена Митина и Андрей Красов, руководители территориальных органов федеральных органов власти,  областных министерств и ведомств, силовых структур, муниципальных образований региона. 

Основным вопросом заседания стала реализация плана мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения. О работе проинформировал министр соцзащиты населения Рязанской области Денис Боков. Он отметил, что в регионе проведена модернизация социальной сферы, активно применяются инновационные и стационарозамещающие технологии,  выездные формы работы, эффективно функционируют комплексные центры предоставления соцуслуг, уделяется внимание улучшению условий проживания граждан в стационарах. Вместе с тем проводится обучение граждан уходу за людьми с ограниченными возможностями здоровья, для пенсионеров создаются клубы по интересам, открываются школы безопасности, университеты третьего возраста, развивается социальный туризм. Одним из важнейших направлений является  привлечение негосударственных организаций к предоставлению соцуслуг. На сегодняшний день ими обслуживается около 1200 человек, в 2018 году прогнозируется их рост в два раза. 

Глава рязанского региона Николай Любимов дал поручение  развивать формы  полустационарного, стационарозамещающего социального обслуживания, а также активнее привлекать к работе некоммерческие организации. Кроме того, должны быть проработаны возможности обучения компьютерной грамотности людей, нуждающихся в уходе и социальной помощи, что позволит им пользоваться государственными и муниципальными услугами через сеть Интернет. 

Обращаясь к главам  муниципальных образований,   глава региона сказал о том, что необходимо повысить эффективность работы  по оказанию адресной помощи людям. «Вам, как руководителям, должно быть хорошо известно, кому необходима поддержка в первую очередь: у кого-то забор покосился, крыша начала протекать, а денег нет и нет близких людей, которые могут помочь. К людям надо очень внимательно относиться», – сказал Николай Любимов. 

В ходе заседания были также утверждены изменения, которые предусматривают приведение ряда региональных нормативно-правовых актов  в соответствие с действующим законодательством. Был одобрен проект постановления, устанавливающий величину прожиточного минимума в Рязанской области за второй квартал текущего года.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 134 (5421) от 26 июля 2017 года
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