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Главная страница / Рязанские новости / 26 июля 2017 года
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Школа без опасности

00:01 / Из официальных источников
Все маршруты школьных автобусов должны быть отремонтированы к новому учебному году

Такую задачу поставил глава региона на расширенном заседании правительства области. В рамках заседания была заслушана информация областного министерства образования о подготовке образовательных учреждений региона к новому учебному году.

По словам главы ведомства Ольги Щетинкиной, работа по подготовке школ и детских садов ведется по нескольким направлениям: контроль за строительством, реконструкцией и текущим ремонтом учреждений образования, работы по обеспечению комплексной безопасности, ремонт дорог, по которым проходят маршруты движения школьных автобусов.

К началу нового учебного года в регионе откроются две новые школы: в микрорайоне Дашково-Песочня на 1100 мест и селе Ильинка Скопинского района на 132 места. Кроме того, за счет средств инвестора ведется реконструкция Мосоловской средней общеобразовательной школы. Как отметила Ольга Щетинкина, строительные работы ведутся по графику и к началу нового учебного года будут завершены. Также капитальный ремонт ведется в 211 объектах образования. Во всех дошкольных учреждениях региона проводятся косметические и текущие ремонтные работы. Более чем в 200 образовательных учреждениях проводятся мероприятия по повышению безопасности.

Один из важных вопросов подготовки к новому учебному году – организация подвоза школьников к месту учебы и обратно. Министерством образования области совместно с региональным минтрансом был разработан перечень дорог, требующих ремонта, по которым проходят маршруты школьных автобусов.

Глава региона Николай Любимов поручил профильным министрам и главам администраций районов взять на особый контроль вопросы подготовки школ и детских садов к новому учебному году, в том числе и ремонт подъездов к образовательным учреждениям. «Все маршруты школьных автобусов должны быть отремонтированы к новому учебному году. Дорога в школу должна быть безопасной – без выбоин и ям. Все работы необходимо провести в установленные сроки», – подчеркнул Николай Любимов.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 134 (5421) от 26 июля 2017 года
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