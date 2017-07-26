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Выпуск № 134 (5421)
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Главная страница / Рязанские новости / 26 июля 2017 года
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Деньгами поможет банк

00:01 / Из официальных источников
Для долгостроя на Касимовском шоссе нашли инвестора

Глава региона Николай Любимов провел совещание с руководством ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и руководителями профильных подразделений правительства Рязанской области по теме реализации заключенного ранее соглашения о сотрудничестве. Речь, в частности, шла о мерах по вводу в эксплуатацию одного из проблемных объектов жилищного строительства – многоквартирного жилого дома по Касимовскому шоссе в городе Рязани (застройщик – ООО «ИСК «Лидер»). В рамках соглашения между областным правительством и банком последний берет на себя обязательства по финансированию завершения строительства и обеспечению ввода в эксплуатацию жилого дома с магазинами в квартале «Зиловская бровка».

Контроль за исполнением глава региона возложил на исполняющего обязанности заместителя председателя регионального правительства Андрея Савичева.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 134 (5421) от 26 июля 2017 года
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