Выборы – 2017

«Горячая линия» для избирателей



Облизбирком ответит на вопросы рязанцев о голосовании не по месту прописки

Об этом сообщил заместитель председателя областной избирательной комиссии Дмитрий Боков.

Впервые в этом году на выборах губернатора Рязанской области 10 сентября 2017 года граждане, находящиеся в день голосования вне места своего жительства, смогут проголосовать по месту пребывания. Дмитрий Боков напомнил, что прием соответствующих заявлений от избирателей начинается со среды, 26 июля.

– С этого дня граждане могут приходить в территориальные избирательные комиссии, в территориальные отделы МФЦ либо воспользоваться порталом госуслуг, чтобы оформить заявление на включение в список избирателей по месту нахождения. Подать заявление можно как на территории, где вы зарегистрированы, так и на территории, где вы будете находиться в день голосования. С собой надо иметь паспорт, – пояснил Дмитрий Боков.

Он добавил, что с этого же дня в облизбиркоме начнет работать «горячая линия» по приему вопросов от граждан о голосовании по месту нахождения. Телефон, по которому можно звонить: 21-77-56. Работать «горячая линия» будет в будни с 9 до 18 часов, в выходные – с 9 до 17 часов.

Статус: зарегистрирован

Александра Перехватова официально стала кандидатом в губернаторы Рязанской области

Решение о регистрации очередного кандидата на выборах главы региона приняла на заседании областная избирательная комиссия. Александра Перехватова, выдвинутая региональным отделением «Партии роста», подала документы на регистрацию 19 июля.

Все 228 подписей, поставленных в поддержку кандидата депутатами и главами муниципального уровня, были признаны комиссией действительными, нарушений не выявлено. Вместе с подписными листами кандидат в губернаторы теперь по закону должен представлять в избирком сведения о трех кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ. В списке Александры Перехватовой – три рязанских предпринимателя: Игорь Румянцев, Владимир Тарасов и Вячеслав Хламов.

На заседании председатель облизбиркома Владимир Грачев вручил Перехватовой официальное удостоверение кандидата. В ответ Александра Викторовна заявила, что это будут уже восьмые выборы в ее жизни. Она поблагодарила облизбирком за профессионализм и выразила уверенность, что кампания пройдет достойно, прозрачно, в рамках закона. Как сообщил Владимир Грачев, документы на регистрацию в облизбирком в пятницу, 21 июля, принесли еще два кандидата – Владимир Федоткин (КПРФ) и Александр Шерин (ЛДПР).