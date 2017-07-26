На защите наших прав

Сотрудники областного следственного управления отметили профессиональный праздник

Торжество, в котором приняли участие работники разных отделов ведомства, состоялось в Музыкальном театре. Руководитель СУ СК РФ по Рязанской области, генерал-майор юстиции Владимир Махлейдт обратился к подчиненным с приветственным словом.

Он напомнил, что еще 300 лет назад, в 1713 году, согласно именному указу императора Петра I возникла следственная канцелярия гвардии майора М.И. Волконского, а в 1717 году окончательно сформировалась нормативная база для работы канцелярии. В России День сотрудника органов следствия был учрежден постановлением Правительства РФ от 27 августа 2013 года. 7 сентября 2007 года был создан Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации, а с 2011 года СК РФ действует как полностью самостоятельный, независимый орган. Защитой прав граждан следователи интенсивно занимаются по сей день, раскрывая самые разные преступления. Как отметил глава областного следственного управления, только за первое полугодие 2017 года в производстве в ведомстве находилось 735 дел, и на данный момент расследование более чем половины из них завершено, а материалы переданы в суды.

Лучшие работники получили награды и грамоты из рук Владимира Махлейдта, заместителя председателя Рязанской областной Думы Михаила Кривцова. Их приветствовал глава региона Николай Любимов. «Вы справляетесь со своей непростой работой, я считаю, на «пятерку», – отметил он. – Желаю вам, чтобы, несмотря ни на что, в ваших домах всегда царил мир, а близкие вас ждали».

На празднике подвели итоги конкурса журналистских работ, освещающих деятельность регионального следственного управления. В ведомстве отметили работу корреспондентов газет «Мещерская сторона» и «Панорама города», а также ВГТРК «Ока» и телеканала «ТКР». Торжество продолжилось концертом.