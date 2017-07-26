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Главная страница / Рязанские новости / 26 июля 2017 года
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Поручения главы региона

00:01 / Власть
На расширенном заседании правительства области Николай Любимов дал руководителям областных министерств ряд поручений

Достроим долгострои

Министр строительного комплекса  Вячеслав Меньшов доложил об исполнении поручений главы региона по решению проблемы участников долевого строительства объектов, по которым нарушены сроки ввода в эксплуатацию. Так,  за прошедшую неделю проведены встречи по вопросам достройки дома в мкр. Семчино (ЖК «Аэробус»), дома по ул. Кальная (СК «Вятич») и ЖК «Виктория» на Зиловской бровке. Глава региона Николай Любимов поручил  активизировать работу по подготовке конкретных решений по этим объектам. Они должны быть приняты до 1 августа. 

Кроме того, глава региона поручил заместителю председателя правительства Рязанской области Алексею Тюменеву совместно с рязанским отделением Ассоциации юристов России проработать возможность предоставления для обманутых дольщиков бесплатной юридической помощи. «Люди должны иметь возможность прийти и посоветоваться, получить квалифицированную помощь», – отметил Любимов. 

Опасная высота

Глава региона обратил внимание на участившиеся случаи выпадения детей из окон. Он поручил  заместителю председателя правительства региона Елене Буняшиной усилить профилактическую работу в этом направлении. Кроме того, Елене Буняшиной поручено организовать работу по  привлечению волонтеров к охране домов, являющихся памятниками культурного наследия, которые по тем или иным причинам не используются. Речь идет о таких объектах, как Дашковская богадельня, Торговые ряды и ряд других. 

Выполнить обещанное

Обращаясь к руководству Касимовского района,  глава региона Николай Любимов  сказал о необходимости подключиться к решению вопроса о выполнении Елатомским приборным заводом взятых на себя в 2012 году обязательств. Достигнутая договоренность с предприятием касалась аренды и последующей реконструкции Торговых рядов в Касимове. До настоящего времени завод не выполнил свои обязательства. Здание ветшает, работы по реконструкции не ведутся. 

Комментируя свое участие в заседании Совета при Полномочном Представителе Президента РФ в ЦФО по вопросам развития туризма, Николай Любимов отметил, что предложение Рязанской области о проведении на территории региона в 2018 году форума древних городов России было поддержано. Глава региона поручил министру культуры Виталию Попову проработать организационные вопросы. «Это должно быть полезное мероприятие, где участники смогут обсудить проблемы, выработать ряд предложений для федерального центра, поделиться опытом решения разного рода вопросов», – сказал Николай Любимов.

Глава региона также поручил Виталию Попову и руководителю инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области Олегу Василькину продолжить работу с Министерством культуры РФ по вопросам развития музея-заповедника С.А. Есенина в с. Константиново. 

ЖКХ в вопросах и ответах

Министру ТЭК и ЖКХ региона Андрею Горелову совместно с руководителем региональной энергетической комиссии Олегом Голыховым Николай Любимов поручил провести разъяснительную работу с населением по вопросам роста тарифов на услуги ЖКХ. Также министерству ТЭК и ЖКХ было поручено подготовить заявку на участие в федеральной программе по ускоренной замене лифтов: «Нужно активно включаться в любые федеральные программы, пользоваться федеральной поддержкой. Это позволит нам решить очень дорогостоящие проблемы».  

Вахта памяти

В рамках заседания Николай Любимов отметил необходимость приведения в порядок памятников знаменитым рязанцам и героям Великой Отечественной войны на территории областного центра. Соответствующее поручение дано главе администрации г. Рязани Олегу Булекову. 

Заседания в новом формате

Еще одно поручение было дано заместителю председателя правительства Алексею Тюменеву и министру по делам территориальных образований и общественных объединений Антону Астафьеву. В ближайшее время им надо будет проработать возможность организации  видеоконференцсвязи с муниципальными образованиями  при проведении заседаний регионального правительства. Такая система позволит главам районов дистанционно участвовать в заседаниях. Кроме того, по словам главы региона, доступом к системе видеоконференцсвязи необходимо обеспечить и ключевые объекты социальной сферы в муниципалитетах.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 134 (5421) от 26 июля 2017 года
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