Голос из прошлого

Археологи исследуют границы Переяславля Рязанского

Тонкий звук дремал внутри глиняной свистульки четыре века. И теперь милая игрушка, веселившая когда-то детвору Переяславля-Рязанского, вновь ожила и подала свой голос под стенами старинных построек. Язык не поворачивается назвать этот незамысловатый предмет безделушкой. Для участников археологической экспедиции, которая уже больше месяца работает неподалеку от Кремлевского вала, эта вещь – один из неотъемлемых элементов картины далекого прошлого. Наподобие вот этих керамических изразцов и прочих декоративных элементов городских усадеб.

Введенский раскоп получил свое название из-за близости к Введенской башне, которая была частью не сохранившихся до наших дней оборонительных сооружений Переяславля-Рязанского. Там, где сейчас проходит улица Рабочих, располагался городской посад, защищенный земляным валом и крепостной стеной.

– В южной части кремля никогда не велись археологические раскопки, и мощность культурных напластований составляет не меньше 3,5 метра, – говорит начальник Переяславль-Рязанской археологической экспедиции, ведущий научный сотрудник Института археологии РАН Владимир Завьялов. – Было бы интересно выяснить, когда эта часть города начала заселяться, каков был социальный портрет ее жителей, что представляла собой структура населения.

На глубине 40 сантиметров открылись слои XVI – XVII веков. Как глубоко они простираются, сказать сейчас трудно. На Житном раскопе между Гостиницей черни и Певческим корпусом Рязанского кремля было установлено, что толщина слоя XVI века занимает более метра.

Обломками керамики на раскопках никого не удивишь, кусочки старинной посуды извлекаются на поверхность сотнями. Но только несведущие люди не придают им значимости. Профессиональные копатели говорят, что глиняные черепки – это хлеб археологов. Такого же мнения придерживается Василий Судаков, старший научный сотрудник отдела археологии Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Керамика, по его словам, один из ценнейших источников исторической информации. По ней можно определять, до какого века докопались археологи.

– Например, венчики глиняных горшков менялись каждые 50 – 100 лет, и по ним мы можем датировать слои, сооружения, постройки. Не говоря уж о том, что способы обработки глины, изготовления посуды отличались у разных групп людей, – говорит Василий Васильевич. – Не сразу керамика открыла информацию о себе. Археологам потребовались десятилетия упорного труда, кропотливого изучения сотен тысяч фрагментов старинной глиняной посуды, чтобы по их внешнему виду определять границы веков. Зато сейчас мы можем с большой достоверностью сказать, где кончается XVI век и начинается XV, и так далее, в глубь столетий.

Среди других вещей, найденных на Введенском раскопе, – отходы косторезного производства.

– В этой периферийной части посада, вероятно, находилась косторезная мастерская, – комментирует Владимир Завьялов. – Что характерно, резчики работали только с лошадиной костью и другую почему-то не использовали.

Археологи надеются, что на этом месте когда-нибудь появится квартал жилых усадеб и ремесленных мастерских, облик которых уже воссоздан на историческом материале Житного раскопа. Такие планы есть и у Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. А пока над шатрами участников экспедиции развивается ее флаг – изображение человека с копьем и мечом, оттиск костяной печати XVI века, найденной в ходе раскопа в Рязанском кремле.

Сама жизнь преподносит археологам сюрпризы. Земляные работы на улице Соборной обнажили участок каменной мостовой XIX века. Как хочется, чтобы эти камни не были утрачены безвозвратно, а соседство старого и нового вошло в такую же перекличку, как звук глиняной свистульки с мелодией уличного музыканта, который дарит свои произведения прохожим на кремлевском мосту.