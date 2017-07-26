Семейные сотки

Депутаты дадут рекомендации правительству области по обеспечению землей многодетных семей

В региональном парламенте прошел «правительственный час», посвященный реализации областного закона «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков на территории Рязанской области».

О ситуации доложили и на вопросы парламентариев ответили министр имущественных и земельных отношений области Михаил Майоров, министр социальной защиты населения Денис Боков, министр строительного комплекса Вячеслав Меньшов.

Областной закон о выделении земли многодетным семьям вступил в силу 1 января 2012 года. За этот период на учет было поставлено 6883 семьи, изъявивших желание получить участки. 3660 из них на данный момент землю уже получили, 640 семьям идет оформление документов. При этом есть поручение Президента обеспечить в полном объеме предоставление участков многодетным семьям до конца 2020 года.

Картина по муниципалитетам сильно различается. Так, в Александро-Невском, Пителинском, Чучковском, Путятинском районах количество обратившихся граждан и получивших участки в собственность совпадает. А вот в Кораблинском, Шиловском, Захаровском районах, г. Рязани процент предоставленных участков не превышает 50.

Всего в собственность многодетным семьям передано 288 га земли. В регионе имеется 751 га для выделения семьям, в то время как требуется 438 га. Недостаток площадей наблюдается в г. Рязани, г. Касимове, а также в Ряжском районе. Недавно для жителей областного центра нашли новую площадку – это около 115 га близ с. Красный Восход в Рязанском районе, которые позволят удовлетворить потребность более тысячи семей, сообщил Михаил Майоров.

При этом, по словам Дениса Бокова, только 207 участков полностью обеспечены коммуникациями, 377 – частично, на 2528 коммуникации отсутствуют вовсе. Еще одной проблемой является низкая транспортная доступность: только к 197 участкам есть подъезд и асфальтированные дороги, к 758 – грунтовое покрытие и к 2157 дорога отсутствует вообще. Анализ минсоцзащиты показывает, что большая часть земли остается невостребованной из-за неудобного месторасположения, отсутствия коммуникаций и инфраструктуры.

Как пояснил Вячеслав Меньшов, в регионе предусмотрено выделение субсидий из областной казны муниципальным образованиям на создание инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие малоэтажного жилищного строитель-ства» программы «Социально-экономическое развитие населенных пунктов в 2015–2020 годах». Но в связи со сложным бюджетом последние два года средства по ней не выделялись. По мнению законодателей, при формировании бюджета на 2018–2020 годы деньги на эти цели заложить необходимо.

С учетом остроты темы депутаты предложили вернуться к ней еще раз в сентябре. Была отмечена необходимость индивидуальной работы с семьями по подбору участков, поскольку одни берут землю для жилищного строительства, другие – для ведения личного подсобного хозяйства, а третьи – для перепродажи.

– Есть два пути, которые реально помогут продвинуться, – подытожил обсуждение председатель облдумы Аркадий Фомин. – Первый – это выделение земельных участков с готовой инфраструктурой с условием, что получатель в течение определенного количества лет построит там дом. В случае, если он перепродает участок, то должен компенсировать бюджету затраты на подведение инфраструктуры. Второй путь – провести инвентаризацию бесхозной земли в сельских поселениях, поставить ее на кадастровый учет и предлагать участки семьям уже в поселениях, на существующей инфраструктуре.

Законодатели сформируют рабочую группу по данному вопросу и в ближайшее время выработают рекомендации для правительства области.