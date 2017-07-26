Вести районов

САРАИ. Сразу в трех населенных пунктах района отметили День села – в Новобокине, Витуше, Таптыкове. Грамотами и подарками от администрации района были награждены старожилы и юбиляры села, владельцы самых благоустроенных придомовых территорий, сельчане, внесшие особый вклад в развитие своих населенных пунктов. В селах прошли выставки изделий народного творчества, праздничные концерты.

СОКОЛОВКА. В районе прошел семинар для бухгалтеров и финансистов. Специалисты финансового управления администрации района провели семинар на тему «Актуальные вопросы, связанные с исполнением местных бюджетов». Участниками семинара стали бухгалтеры администраций сельских поселений, сельских домов культуры, сотрудники финуправления, представители компании «Эксперт», занимающейся автоматизацией учета на базе программных продуктов «1С». Начальник финансового управления Жанна Булатова отметила актуальность затронутых на семинаре тем – исполнения майских указов Президента в части повышения заработной платы работникам культуры, вопросов отчетности и контроля, возложенных на финансовые органы.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ. Традиционная планерка в администрации района прошла в новом формате. Главы и специалисты поселений, начальники аппарата администрации района участвовали в ней не в актовом зале районной администрации, а выехали по месту ее проведения – в деревню Павловку. Потом участники побывали в селе Благие, где ознакомились с лучшим в районе благоустройством производственного комплекса. По словам главы района Владимира Оводкова, такой формат планерки теперь войдет в практику. Цель одна – выйти на новый уровень развития территорий и выстроить новые взаимоотношения между представителями местной власти и руководителями хозяйств, которые расположены на территории поселения. «К такому формату проведения планерок меня подтолкнула командировка в Белгородскую область в составе делегации Рязанской области во главе с руководителем региона Николаем Любимовым. Думаю, мы со своей командой справимся с поставленной целью – сделать наш район образцовым и в плане благоустройства», – сказал глава района Владимир Оводков.

СКОПИН. В районном центре прошел фестистиваль «В стране шахматных чудес», посвященный Всемирному дню шахмат. В фестивале принял участие неоднократный победитель и призер первенства ЦФО и области по шахматам, мастер ФИДЕ по шахматам, участник чемпионата мира по шахматам Павел Чернышов, который провел сеанс одновременной игры с юными шахматистами. Здесь же состоялся шахматный турнир, в котором приняли участие более 30 человек. В первой группе играли 20 взрослых, среди них лица с ограниченными возможностями. Во второй группе приняли участие 11 учащихся. Самым юным участником стал будущий первоклассник Алексей Журавых. Юноши выиграли у взрослых со счетом 8:1.