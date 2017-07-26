15:04 МСК
Среда
26 / 07 / 2017
Выпуск № 134 (5421)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 июля 2017 года
76

Вести районов

00:01 / Вести районов

САРАИ. Сразу в трех населенных пунктах района отметили День села – в Новобокине, Витуше, Таптыкове. Грамотами и подарками от администрации района были награждены старожилы и юбиляры села, владельцы самых благоустроенных придомовых территорий, сельчане, внесшие особый вклад в развитие своих населенных пунктов. В селах прошли выставки изделий народного творчества, праздничные концерты.

СОКОЛОВКА. В районе прошел семинар для бухгалтеров и финансистов. Специалисты финансового управления администрации района провели семинар на тему «Актуальные вопросы, связанные с исполнением местных бюджетов». Участниками семинара стали бухгалтеры администраций сельских поселений, сельских домов культуры, сотрудники финуправления, представители компании «Эксперт», занимающейся автоматизацией учета на базе программных продуктов «1С». Начальник финансового управления Жанна Булатова отметила актуальность затронутых на семинаре тем – исполнения майских указов Президента в части повышения заработной платы работникам культуры, вопросов отчетности и контроля, возложенных на финансовые органы.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ. Традиционная планерка в администрации района прошла в новом формате. Главы и специалисты поселений, начальники аппарата администрации района участвовали в ней не в актовом зале районной администрации, а выехали по месту ее проведения – в деревню Павловку. Потом участники побывали в селе Благие, где ознакомились с лучшим в районе благоустройством производственного комплекса. По словам главы района Владимира Оводкова, такой формат планерки теперь войдет в практику. Цель одна – выйти на новый уровень развития территорий и выстроить новые взаимоотношения между представителями местной власти и руководителями хозяйств, которые расположены на территории поселения. «К такому формату проведения планерок меня подтолкнула командировка в Белгородскую область в составе делегации Рязанской области во главе с руководителем региона Николаем Любимовым. Думаю, мы со своей командой справимся с поставленной целью – сделать наш район образцовым и в плане благоустройства», – сказал глава района Владимир Оводков.

СКОПИН. В районном центре прошел фестистиваль «В стране шахматных чудес», посвященный Всемирному дню шахмат. В фестивале принял участие неоднократный победитель и призер первенства ЦФО и области по шахматам, мастер ФИДЕ по шахматам, участник чемпионата мира по шахматам Павел Чернышов, который провел сеанс одновременной игры с юными шахматистами. Здесь же состоялся шахматный турнир, в котором приняли участие более 30 человек. В первой группе играли 20 взрослых, среди них лица с ограниченными возможностями. Во второй группе приняли участие 11 учащихся. Самым юным участником стал будущий первоклассник Алексей Журавых. Юноши выиграли у взрослых со счетом 8:1.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 134 (5421) от 26 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Семейные сотки
Депутаты дадут рекомендации правительству области по обеспечению землей многодетных семей
Татьяна Железнова
Миссия заботы
Качество соцуслуг обсуждалось на расширенном заседании правительства области
По материалам официального сайта Правительства области
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
РВ ТВ
Голос из прошлого
Археологи исследуют границы Переяславля Рязанского
Димитрий Соколов
Из официальных источников
Миссия заботы
Качество соцуслуг обсуждалось на расширенном заседании правительства области
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Школа без опасности
Все маршруты школьных автобусов должны быть отремонтированы к новому учебному году
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Деньгами поможет банк
Для долгостроя на Касимовском шоссе нашли инвестора
По материалам официального сайта Правительства области
Выборы
Выборы – 2017
Татьяна Железнова
Праздник
На защите наших прав
Сотрудники областного следственного управления отметили профессиональный праздник
Татьяна Клемешева
Власть
Поручения главы региона
На расширенном заседании правительства области Николай Любимов дал руководителям областных министерств ряд поручений
По материалам официального сайта Правительства области
Культура
Хлеб – еда на все времена
Михаил Скрипников
Финансы
В помощь предпринимателям. И не только
Дополнительные источники финансирования предоставит банк
Юрий Евстифеев
Авторская колонка
На ремонт провала
Ирина Сизова
Общество
К нему тянулись люди и птицы…
Книга о военном моряке – это всегда повод рассказать о российском флоте
Ирина Сизова
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Общество
По-новому
В рязанской колонии осужденные встретились с родственниками за чаепитием
Собственная информация
Дата
Главное оружие – Тайна
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы