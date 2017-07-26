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Главная страница / Рязанские новости / 26 июля 2017 года
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Более 100 единиц сельхозтехники и оборудования увидят рязанцы на Дне поля

09:00 / Общество
Более 100 единиц сельхозтехники и оборудования увидят рязанцы на Дне поля

Напомним, инновационная агропромышленная выставка-форум «День поля Рязанской области – 2017» состоится 27 июля в селе Житово Рыбновского района.

Организаторы – министерство сельского хозяйства и продовольствия области, Рязанское региональное агропромышленное объединение работодателей «Агропромышленный союз», администрации Рыбновского и Рязанского районов, ООО «Агропромышленный комплекс «Русь». Почетными гостями форума станут представители министерства сельского хозяйства Российской Федерации и АО «Росагролизинг».

На основной площадке мероприятия будет организована выставка современной сельскохозяйственной техники: тракторы, посевные комплексы, кормо- и зерноуборочные комбайны, машины по внесению средств защиты растений и многое другое. Кроме того, на выставке будут представлены основные фирмы поставщики средств защиты растений, удобрений, семян сельскохозяйственных культур, малая авиация для обработки полей.

Состоится демонстрационный показ прицепной почвообрабатывающей техники в работе. Всего будет представлено более 20 образцов, в том числе глубокорыхлители, дискаторы, плуги, агрегаты для сплошной обработки почвы.

Приглашаем всех желающих посетить это крупнейшее аграрное событие. Время работы выставки с 9 до 16 часов, демонстрационный показ техники с 13.30 до 14 часов.

Источник: министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 июля 2017 года
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