Рязанцы смогут поучаствовать в первом международном фотоконкурсе «Русская цивилизация»

О проведении конкурса информирует Федеральное агентство по делам национальностей

Конкурс проводится с 17 июля по 2 сентября. Его цель – содействовать гармонизации межнациональных отношений и этнокультурному развитию народов России. В нем могут принять участие как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет из различных регионов РФ и зарубежья. Каждый может предоставить от одной до пяти фотографий в номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Народное творчество». Оценивать работы будет жюри, в состав которого вошли художник-модельер и литератор Екатерина Рождественская, актриса Ирина Безрукова, телеведущий и путешественник Михаил Кожухов, фотограф Антон Ланге и другие. Награждение победителей состоится в конце сентября в Москве. Подробности о проведении конкурса на сайте www.ruscivilization.ru.

Источник: сайт правительства Рязанской области