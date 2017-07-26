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Главная страница / Рязанские новости / 26 июля 2017 года
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На рязанских рынках подешевели капуста, картофель и лук, а пшено подорожало

09:10 / Экономика

О ситуации на потребительском рынке области сообщает сайт регионального правительства со ссылкой на министерство экономического развития и торговли.

По данным Рязаньстата, с 18 по 24 июля в регионе отмечено снижение цен на ряд социально значимых продовольственных товаров. В их числе – капуста белокочанная – на 13,4 процента, картофель – на 7,8 процента, лук репчатый – на 5,6 процента, морковь – на 2,2 процента, яблоки – на 1,9 процента, яйцо куриное – на 1,2 процента, баранина – на 0,8 процента, масло сливочное – на 0,6 процента, крупа гречневая-ядрица – на 0,2 процента. Повышение цены зафиксировано на пшено – на 1,3 процента. На сахар-песок, свинину, вермишель, масло подсолнечное, мясо кур, рыбу мороженую, говядину, молоко, чай, соль, муку пшеничную, хлеб ржаной и ржано-пшеничный цена незначительно увеличилась или осталась без изменения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 июля 2017 года
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