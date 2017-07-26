Рязанцам напоминают: сегодня День эсперанто – первого в мире искусственного языка

Эту знаковую систему создал окулист Людвиг Маркович Заменгоф. Он родился в Белостоке – сейчас этот польский город, а в XIX веке входил в состав Российской империи. Соседями Заменгофа были русские, белорусы, поляки, евреи, немцы, литовцы.

Общение с людьми разных национальностей подтолкнуло юношу к созданию языка, который бы мог понять любой человек на планете. Первый труд Людвиг Заменгоф опубликовал под псевдонимом Эсперанто. Это имя, которое переводится как «Надеющийся», вскоре стало названием самого языка.

Сколько человек в настоящее время используют эсперанто, сказать сложно, поскольку официальной статистики не ведется. Сайт «Этнология» оценивает количество людей, говорящих на языке, в 2 миллиона человек. По данным этого источника, для нескольких сотен человек – главным образом, это дети от интернациональных браков – эсперанто является родным языком. В нашей стране, согласно результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, эсперанто владеют 992 человека, сообщает сайт «Календарь событий».