Вместо «Химика» на турнире в Рязани выступит ЦСК ВВС (Календарь турнира)

В составе участников традиционного предсезонного турнира на Кубок Федерации хоккея Рязанской области, который пройдет в Рязани с 8 по 10 августа, произошли изменения

Как сообщил Михаил Солдатов, по техническим причинам на турнире в Рязани не сыграет воскресенский «Химик». ХК «Рязань» оперативно нашел замену подмосковной команде. Впервые в турнире на Кубок Федерации хоккея Рязанской области примет участие ЦСК ВВС из Самары. Напомним, в предстоящем сезоне «летчики» до того несколько лет выступавшие на уровне РХЛ и Первенства ВХЛ, дебютируют в чемпионате Высшей хоккейной лиги.

Публикуем календарь предстоящих соревнований. Напомним, в них помимо хозяев и ЦСК ВВС примут участие ХК «Саров» и воронежский «Буран».

8 августа (вторник)

15.00. ЦСК ВВС – ХК «Саров»

19.00. ХК «Рязань» – «Буран»

9 августа (среда)

15.00. «Буран» – ЦСК ВВС

19.00. ХК «Рязань» – ХК «Саров»

10 августа (четверг)

15.00. ХК «Саров» – «Буран»

19.00. ХК «Рязань» – ЦСК ВВС.