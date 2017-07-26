Вместо «Химика» на турнире в Рязани выступит ЦСК ВВС (Календарь турнира)

Как сообщил Михаил Солдатов, по техническим причинам на турнире в Рязани не сыграет воскресенский «Химик». ХК «Рязань» оперативно нашел замену подмосковной команде. Впервые в турнире на Кубок Федерации хоккея Рязанской области примет участие ЦСК ВВС из Самары. Напомним, в предстоящем сезоне «летчики» до того несколько лет выступавшие на уровне РХЛ и Первенства ВХЛ, дебютируют в чемпионате Высшей хоккейной лиги.
Публикуем календарь предстоящих соревнований. Напомним, в них помимо хозяев и ЦСК ВВС примут участие ХК «Саров» и воронежский «Буран».
8 августа (вторник)
15.00. ЦСК ВВС – ХК «Саров»
19.00. ХК «Рязань» – «Буран»
9 августа (среда)
15.00. «Буран» – ЦСК ВВС
19.00. ХК «Рязань» – ХК «Саров»
10 августа (четверг)
15.00. ХК «Саров» – «Буран»
19.00. ХК «Рязань» – ЦСК ВВС.