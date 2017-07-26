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Главная страница / Рязанские новости / 26 июля 2017 года
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Вместо «Химика» на турнире в Рязани выступит ЦСК ВВС (Календарь турнира)

09:19 / Спорт
В составе участников традиционного предсезонного турнира на Кубок Федерации хоккея Рязанской области, который пройдет в Рязани с 8 по 10 августа, произошли изменения

Как сообщил Михаил Солдатов, по техническим причинам на турнире в Рязани не сыграет воскресенский «Химик». ХК «Рязань» оперативно нашел замену подмосковной команде. Впервые в турнире на Кубок Федерации хоккея Рязанской области примет участие ЦСК ВВС из Самары. Напомним, в предстоящем сезоне «летчики» до того несколько лет выступавшие на уровне РХЛ и Первенства ВХЛ, дебютируют в чемпионате Высшей хоккейной лиги.

Публикуем календарь предстоящих соревнований. Напомним, в них помимо хозяев и ЦСК ВВС примут участие ХК «Саров» и воронежский «Буран».

8 августа (вторник)

15.00. ЦСК ВВС – ХК «Саров»

19.00. ХК «Рязань» – «Буран»

9 августа (среда)

15.00. «Буран» – ЦСК ВВС

19.00. ХК «Рязань» – ХК «Саров»

10 августа (четверг)

15.00. ХК «Саров» – «Буран»

19.00. ХК «Рязань» – ЦСК ВВС.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 июля 2017 года
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