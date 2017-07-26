Рязанцам напоминают: сегодня в нашей стране – День парашютиста

Праздник советских и российских профессионалов и любителей парашютного спорта отмечается в России пока неофициально. 26 июля 1930 года группа советских летчиков-парашютистов во главе с Б.Мухортовым и под руководством Л.Минова впервые совершила под Воронежем серию прыжков с самолетов. Это событие положило начало массовому развитию парашютизма в СССР. Именно в честь этого события ежегодно 26 июля профессионалы и любители парашютизма и отмечают свой профессиональный праздник, который пока не утвержден законодательно, но известен и широко празднуется, сообщает сайт «Календарь событий».