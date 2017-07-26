22:28 МСК
Среда
26 / 07 / 2017
Выпуск № 134 (5421)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 июля 2017 года
80

Рязанские «десантницы» в составе сборной России не сумели пробиться в 1/4 финала Евро

09:34 / Спорт

Женская национальная сборная России провела заключительный матч на групповом этапе Чемпионата Европы-2017. Россиянки уступили Германии (0:2) и финишировали третьими в группе B, не сумев пробиться в 1/4 финала турнира. В матче приняли участие три представительницы «Рязани-ВДВ», сообщили в пресс-службе клуба.

С первых минут встречи на поле появились Дарья Макаренко и Елена Данилова. Вторая доиграла до финального свистка, а вот Макаренко наставники заменили уже на 28-й минуте из-за повреждения. Сразу после перерыва вышла на замену Марина Федорова. А вот Татьяна Шейкина и Анна Беломытцева остались в запасе.

Турнирное положение заставляло сборную России играть только на победу. И, надо сказать, наша команда атаковала протий одной из лучших сборных мира как могла. В частности, могла забивать Елена Данилова, чей удар не без труда отразила голкипер соперника.

Но в целом преимуществом владела сборная Германии. Правда, забивала она в этот день исключительно с пенальти. На 10-й минуте совсем не обязательную точку «привезла» Дарья Макаренко, схватив соперницу за футболку. А на 56-й минуте аналогичный «маневр» совершила Маргарина Черномырдина из «Чертаново». Оба раза немки били точно.

У нашей команды не получилось пройти дальше, но нужно поблагодарить ее за достойное выступление, за победу над Италией – первую победу национальной сборной за всю историю участия в Чемпионатах Европы. Впереди новые свершения. Менее чем через два месяца Россия возьмет старт в отборочном турнире Чемпионата мира-2019. Свой первый матч россиянки проведут 19 сентября на выезде против команды Англии.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Вместо «Химика» на турнире в Рязани выступит ЦСК ВВС (Календарь турнира)

Спортивный курьер

В Рязанской СДЮСШОР «Олимпиец» чествовали победительниц и призерок зонального первенства России по футболу среди девушек

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:23
В федеральных министерствах дали высокую оценку концепции развития Рязанской области
18:17
Рязанцев приглашают окунуться в атмосферу средневековой Руси
18:13
Юные рязанцы отправятся на заключительный этап Всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники»
18:03
В Рязанской области началось обсуждение стратегии регионального развития
17:45
В Рязанской области полицейские раскрыли кражу из дачного дома пенсионерки
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы