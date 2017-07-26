Рязанские «десантницы» в составе сборной России не сумели пробиться в 1/4 финала Евро

Женская национальная сборная России провела заключительный матч на групповом этапе Чемпионата Европы-2017. Россиянки уступили Германии (0:2) и финишировали третьими в группе B, не сумев пробиться в 1/4 финала турнира. В матче приняли участие три представительницы «Рязани-ВДВ», сообщили в пресс-службе клуба.

С первых минут встречи на поле появились Дарья Макаренко и Елена Данилова. Вторая доиграла до финального свистка, а вот Макаренко наставники заменили уже на 28-й минуте из-за повреждения. Сразу после перерыва вышла на замену Марина Федорова. А вот Татьяна Шейкина и Анна Беломытцева остались в запасе.

Турнирное положение заставляло сборную России играть только на победу. И, надо сказать, наша команда атаковала протий одной из лучших сборных мира как могла. В частности, могла забивать Елена Данилова, чей удар не без труда отразила голкипер соперника.

Но в целом преимуществом владела сборная Германии. Правда, забивала она в этот день исключительно с пенальти. На 10-й минуте совсем не обязательную точку «привезла» Дарья Макаренко, схватив соперницу за футболку. А на 56-й минуте аналогичный «маневр» совершила Маргарина Черномырдина из «Чертаново». Оба раза немки били точно.

У нашей команды не получилось пройти дальше, но нужно поблагодарить ее за достойное выступление, за победу над Италией – первую победу национальной сборной за всю историю участия в Чемпионатах Европы. Впереди новые свершения. Менее чем через два месяца Россия возьмет старт в отборочном турнире Чемпионата мира-2019. Свой первый матч россиянки проведут 19 сентября на выезде против команды Англии.