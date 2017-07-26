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Главная страница / Рязанские новости / 26 июля 2017 года
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В Рязани на улице Черновицкой благоустроят территорию возле многоквартирного дома

09:49 / Актуально
Депутаты городской и областной Думы и сотрудники администрации Рязани встретились с жителями дома 27 корп. 2 по улице Черновицкой и обсудили возможность и сроки благоустройства территории, прилегающей к этому многоквартирному жилому дому
В Рязани на улице Черновицкой благоустроят территорию возле многоквартирного дома

Речь шла о ремонте дорожного покрытия внутридворового проезда и включении дворовой территории в программу «Формирование комфортной городской среды» на будущий год.

Было принято решение до конца текущей недели в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство» начать работы по частичной замене асфальтового покрытия. О деталях предстоящего ремонта жильцам дома рассказали начальник управления благоустройства города Владимир Луканцов и директор «Дирекции благоустройства города» Георгий Орлов. По его словам, работы планируется выполнить в течение семи дней, привести в порядок порядка тысячи квадратных метров дорожного покрытия.

По вопросу комплексного благоустройства дворовой территории у дома 27 корп. 2 депутат Рязанской городской Думы Роман Худяков разъяснил гражданам порядок и требования для участия в программе «Формирование комфортной городской среды». Он выразил готовность оказать содействие в подготовке документов, необходимых для включения этой дворовой территории в программу будущего года.

Рабочая встреча с жителями была организована во исполнение поручения главы администрации города Олегом Булековым, данное им 20 июля в рамках работы мобильной приемной Президента РФ в правительстве области. В обсуждении вопросов, волнующих граждан, также приняли участие главный федеральный инспектор по области Сергей Яковлев, депутат областной Думы Игорь Мурог, представители префектуры Железнодорожного района и управляющей компании.

Источник: сайт администрации города Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 июля 2017 года
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