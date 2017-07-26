Молодые рязанские педагоги приняли участие во Всероссийском форуме «Балтийский Артек»

25 июля в Калининградской области завершилась федеральная смена «Молодые учителя» Российского движения школьников, которая проходила в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума «Балтийский Артек»

Ее участниками стали более 400 молодых педагогов из 70 субъектов Российской Федерации. Рязанскую область представляли 5 специалистов – из школ №13, 44, 51 города Рязани, Мурминской средней школы Рязанского района и Центра образования «Дистанционные технологии».

В течение семи дней участники смены обсуждали вопросы системы образования в современной России, деятельность и развитие РДШ в субъектах РФ, информационную безопасность школьников, их патриотическое воспитание, инструменты личностного развития детей. Молодые педагоги приняли участие в мастер-классах по волонтерству, разработке современных педагогических технологий и проведению тематических мероприятий.

Гостями форума стали заместитель министра образования и науки РФ Татьяна Синюгина, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, секретарь Общественной палаты России VI состава Валерий Фадеев, директор Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи министерства образования и науки РФ Игорь Михеев, начальник управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков и другие известные эксперты.

Источник: сайт министерства молодежной политики, физкультуры и спорта Рязанской области