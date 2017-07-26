ФК «Рязань» открывает домашний сезон

27 июля, в четверг, в рамках 2 тура ФОНБЕТ Первенства ПФЛ группы «Центр», ФК «Рязань» проведет первый официальный домашний матч сезона. На поле стадиона «Олимпиец» рязанцы сразятся с «Соколом» из Саратова.

Наш соперник еще в прошлом сезоне выступал в ФНЛ, куда перебрался по итогам розыгрыша 2013/2014, выиграв зону «Центр» Второго дивизиона. Два сезона подряд «Сокол» выступал в ФНЛ довольно уверенно. Но розыгрыш Первенства-16/17 не задался: из – за финансовых проблем команда не смогла принять участие в Кубке ФНЛ и выплачивать зарплаты игрокам. По итогам «Сокол» занял 18-е место и вылетел в ПФЛ.

В сезоне 2017/2018 «Сокол» стартовал с победы. Со счетом 2:0 на своем поле саратовцы обыграли «Зенит» из Пензы.

Подопечным Гарника Аваляна пока похвастаться нечем. В первом туре ФК «Рязань» со счетом 0:1 потерпел поражение в Липецке от местного «Металлурга».

Матч ФК «Рязань» - «Сокол» пройдет на поле стадиона «Олимпиец», начало в 18:30.