Рязанцы могут получить бесплатную юридическую помощь

Организатор – Рязанское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
Получить консультацию у специалистов министерства социальной защиты населения можно с 11:00 до 13:00, сообщает сайт ведомства.
Организатор – Рязанское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
Получить консультацию у специалистов министерства социальной защиты населения можно с 11:00 до 13:00, сообщает сайт ведомства.
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