Рязанцы могут получить бесплатную юридическую помощь

28 июля с 9:00 до 18:00 в областной библиотеке им. Горького в формате дня открытых дверей состоится День бесплатной юридической помощи

Организатор – Рязанское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». Получить консультацию у специалистов министерства социальной защиты населения можно с 11:00 до 13:00, сообщает сайт ведомства.

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