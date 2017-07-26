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Главная страница / Рязанские новости / 26 июля 2017 года
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Рязанцы могут получить бесплатную юридическую помощь

10:14 / Общество
28 июля с 9:00 до 18:00 в областной библиотеке им. Горького в формате дня открытых дверей состоится День бесплатной юридической помощи

Организатор – Рязанское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

Получить консультацию у специалистов министерства социальной защиты населения можно с 11:00 до 13:00, сообщает сайт ведомства.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 июля 2017 года
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