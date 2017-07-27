На открытую презентацию «Бренда Рязани» приглашают всех желающих

Презентация пройдёт 28 июля, начало – в 17 часов 30 минут

Чтобы стать участником встречи, необходимо оставить заявку на сайте my-rzn.ru. Подробная информация будет доступна после подтверждения регистрации. Помимо презентации фирменного стиля и концепции бренда гостей ждут приятные сюрпризы.

Проект по разработке бренда Рязани в течение года проводит инициативная команда маркетологов и дизайнеров. В рамках кампании «Рязань делает свой бренд» организовано масштабное исследование, проведена серия фокус-групп и открытых обсуждений в Рязани и Москве. Подробные дневники проекта команда ведёт в социальных сетях vk.com/brandrzn и facebook.com/brandrzn. Проект получил поддержку со стороны правительства области и администрации Рязани.