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Главная страница / Рязанские новости / 27 июля 2017 года
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На открытую презентацию «Бренда Рязани» приглашают всех желающих

10:31 / Общество
Презентация пройдёт 28 июля, начало – в 17 часов 30 минут
На открытую презентацию «Бренда Рязани» приглашают всех желающих

Чтобы стать участником встречи, необходимо оставить заявку на сайте my-rzn.ru. Подробная информация будет доступна после подтверждения регистрации. Помимо презентации фирменного стиля и концепции бренда гостей ждут приятные сюрпризы.

Проект по разработке бренда Рязани в течение года проводит инициативная команда маркетологов и дизайнеров. В рамках кампании «Рязань делает свой бренд» организовано масштабное исследование, проведена серия фокус-групп и открытых обсуждений в Рязани и Москве. Подробные дневники проекта команда ведёт в социальных сетях vk.com/brandrzn и facebook.com/brandrzn. Проект получил поддержку со стороны правительства области и администрации Рязани.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 июля 2017 года
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