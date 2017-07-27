После ареста автомобиля рязанец погасил задолженность по алиментам в 350 тысяч рублей

На исполнении в отделе судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Управления ФССП России по области с февраля 2017 года находится исполнительное производство о взыскании с гражданина О. алиментов на содержание детей. Должник не платил алименты с 2015 года, а сумма образовавшейся задолженности перед ребенком составила 350 тысяч рублей.

Было установлено, что должнику на праве собственности принадлежит автомобиль «Kia Spectra» 2008 года выпуска. Добровольно платить алименты должник не спешил, но проведенный судебным приставом-исполнителем комплекс мер принудительного исполнения все же вынудил должника явиться в отдел судебных приставов. На прием к судебному приставу гражданин О. прибыл на автомобиле. Судебный пристав-исполнитель арестовал транспортное средство и предупредил, что если в течение 10-дневного срока долг по алиментам погашен не будет, «Kia Spectra» будет передана на принудительную реализацию в счет погашения долга.

Не желая расставаться с автомобилем, должник на следующий же день полностью погасил задолженность по алиментам, сообщает сайт регионального УФССП России.