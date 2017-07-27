Рязанец, не оплативший во время административный штраф, получил 20 часов обязательных работ

На исполнении в отделе судебных приставов по Скопинскому и Милославскому районам Управления ФССП России по области находилось исполнительное производство о взыскании с гражданина С. административного штрафа в размере 30 000 рублей в пользу УМВД России по области за нарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

В соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ, лицо, привлеченное к административной ответственности, обязано оплатить штраф не позднее 60 дней со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания. Гражданин С. в установленный законом срок штраф не оплатил. В результате получил административное наказание в виде 20 часов обязательных работ, сообщает сайт регионального УФССП России.