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Главная страница / Рязанские новости / 27 июля 2017 года
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Рязанец, не оплативший во время административный штраф, получил 20 часов обязательных работ

11:13 / Общество

На исполнении в отделе судебных приставов по Скопинскому и Милославскому районам Управления ФССП России по области находилось исполнительное производство о взыскании с гражданина С. административного штрафа в размере 30 000 рублей в пользу УМВД России по области за нарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

В соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ, лицо, привлеченное к административной ответственности, обязано оплатить штраф не позднее 60 дней со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания. Гражданин С. в установленный законом срок штраф не оплатил. В результате получил административное наказание в виде 20 часов обязательных работ, сообщает сайт регионального УФССП России.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 июля 2017 года
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