Рязанке, повторно севшей за руль в нетрезвом виде, грозит уголовная ответственность

Вчера около 21 часа в Рязани нетрезвая 31-летняя жительница областного центра, двигаясь на автомобиле со стороны улицы Солнечная в сторону Солотчинского шоссе, не справилась с управлением и совершила наезд на металлическое ограждение, разделяющее автомобильные потоки. В результате происшествия женщина-водитель и ехавшая с ней пассажирка с полученными травмами были доставлены в больницу.

Это оказался не первый случай, когда рязанка позволила себе сесть за руль в нетрезвом виде. Ранее общий срок ее лишения права управления автомобилем составил 54 месяца. Теперь женщине-водителю грозит уголовная ответственность, сообщает сайт регионального УМВД России.