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Главная страница / Рязанские новости / 27 июля 2017 года
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Рязанке, повторно севшей за руль в нетрезвом виде, грозит уголовная ответственность

11:17 / Общество

Вчера около 21 часа в Рязани нетрезвая 31-летняя жительница областного центра, двигаясь на автомобиле со стороны улицы Солнечная в сторону Солотчинского шоссе, не справилась с управлением и совершила наезд на металлическое ограждение, разделяющее автомобильные потоки. В результате происшествия женщина-водитель и ехавшая с ней пассажирка с полученными травмами были доставлены в больницу.

Это оказался не первый случай, когда рязанка позволила себе сесть за руль в нетрезвом виде. Ранее общий срок ее лишения права управления автомобилем составил 54 месяца. Теперь женщине-водителю грозит уголовная ответственность, сообщает сайт регионального УМВД России.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 июля 2017 года
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