04:42 МСК
Четверг
27 / 07 / 2017
Выпуск № 134 (5421)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 27 июля 2017 года
126

В Спасске стартовал проект «Главная дорога»

11:26 / Общество
В Спасске стартовал проект «Главная дорога»

Трудовой коллектив ДСУ «Спасское» предложил свой способ навести порядок на дорогах Спасского района. Группа активистов, состоящих из сотрудников предприятия, жителей районного центра в сопровождении инспекторов районного ГИБДД совершили велопробег по дорогам Спасска и близлежащих деревень. Обнаруженные дефекты дорог участники велопробега сфотографировали и передали собранную информацию в администрацию района.

– Состоянию автомобильных дорог в Рязанской области в последние годы уделяется пристальное внимание. Объемы средств, выделяемых из бюджетов всех уровней, ежегодно увеличиваются. Тем не менее, некоторые автодороги в районах оставляет желать лучшего. Глава региона Николай Любимов поставил задачу до конца этого года привести в нормативное состояние до половины автомобильных дорог регионального и местного значения. Мы уверены, что наш проект «Главная дорога» поможет решить эту задачу, – рассказал инициатор проекта руководитель ДСУ «Спасское» Александр Трушин.

В первую очередь участники велопробега побывали на улице Ленина в районном центре и проехали по дороге в деревне Горки. Дорожным службам предстоит удалить кустарник, мешающий обзору автомобилистов, провести ямочный ремонт, восстановить разметку и установить дорожные знаки.

В Спасском районе такой проект проводится впервые. Организаторы планируют сделать его долгосрочным.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани ищут свидетелей ДТП

За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области произошло 34 ДТП

Рязанке, повторно севшей за руль в нетрезвом виде, грозит уголовная ответственность

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:30
Глава рязанского региона Николай Любимов провел личный прием граждан
18:23
В федеральных министерствах дали высокую оценку концепции развития Рязанской области
18:17
Рязанцев приглашают окунуться в атмосферу средневековой Руси
18:13
Юные рязанцы отправятся на заключительный этап Всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники»
18:03
В Рязанской области началось обсуждение стратегии регионального развития
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы