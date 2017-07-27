В Спасске стартовал проект «Главная дорога»

Трудовой коллектив ДСУ «Спасское» предложил свой способ навести порядок на дорогах Спасского района. Группа активистов, состоящих из сотрудников предприятия, жителей районного центра в сопровождении инспекторов районного ГИБДД совершили велопробег по дорогам Спасска и близлежащих деревень. Обнаруженные дефекты дорог участники велопробега сфотографировали и передали собранную информацию в администрацию района.

– Состоянию автомобильных дорог в Рязанской области в последние годы уделяется пристальное внимание. Объемы средств, выделяемых из бюджетов всех уровней, ежегодно увеличиваются. Тем не менее, некоторые автодороги в районах оставляет желать лучшего. Глава региона Николай Любимов поставил задачу до конца этого года привести в нормативное состояние до половины автомобильных дорог регионального и местного значения. Мы уверены, что наш проект «Главная дорога» поможет решить эту задачу, – рассказал инициатор проекта руководитель ДСУ «Спасское» Александр Трушин.

В первую очередь участники велопробега побывали на улице Ленина в районном центре и проехали по дороге в деревне Горки. Дорожным службам предстоит удалить кустарник, мешающий обзору автомобилистов, провести ямочный ремонт, восстановить разметку и установить дорожные знаки.

В Спасском районе такой проект проводится впервые. Организаторы планируют сделать его долгосрочным.