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Главная страница / Рязанские новости / 27 июля 2017 года
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В Рязанской области полицейские раскрыли кражу денег из кошелька

12:18 / Общество
Кошелек оставили на автозаправке

В полицию обратился 23-летний житель Сасовского района, который сообщил, что из его кошелька похитили деньги – более 3 тысяч рублей. Двумя часами ранее мужчина заправлял топливо в автомобиль на автозаправке у села Лукьяново и по невнимательности оставил кошелек на бензоколонке. Когда обнаружил пропажу и вернулся за кошельком, то у оператора автозаправки нашел уже пустое портмоне – его принес один из водителей, который нашел его на бензоколонке.

На место выехали сотрудники полиции, которые по записям камер видеонаблюдения установили госномер машины злоумышленника, а затем и личность мужчины, который взял деньги из чужого кошелька. Злоумышленника нашли по месту жительства, он уже потратил все похищенные деньги на автозапчасти.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает сайт регионального УМВД России.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 июля 2017 года
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