Активисты ОНФ призывают рязанцев к участию в проектах Народного фронта

Активисты Общероссийского народного фронта, лидером которого является Президент России Владимир Путин, информируют жителей Рязанской области о том, что каждый из них может принять участие в проектах ОНФ, направленных на улучшение качества жизни в регионе.

Как сообщается в пресс-релизе организации, общественники распространяют листовки, которые содержат информацию о проектах «Генеральная уборка», «Народная оценка качества» и «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».

В информационных материалах указаны сайты проектов Народного фронта, воспользовавшись которыми, люди смогут описать те проблемы, которые их волнуют больше всего: качество обслуживания в учреждениях социальной сферы, несанкционированные свалки мусора, пришедшие в ненормативное состояние дороги.

Как рассказала активист ОНФ Елизавета Новикова, люди охотно идут на контакт, желая узнать побольше информации, и рассказывают о том, на какие проблемы они хотели бы указать. «Людей старшего возраста, безусловно, волнуют очереди в поликлиниках, состояние городской среды. Молодые люди, в первую очередь, обращают внимание на состояние дорог, общегородских мест отдыха», – рассказала Новикова.

По инициативе неравнодушных граждан в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» из 230 свалок, отмеченных жителями Рязанской области на интерактивной карте, ликвидировано 40. Кроме того, активисты регионального отделения ОНФ постоянно организовывают субботники и экологические акции, в которых участвуют жители региона и представители органов власти. Активисты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» на основании организованного на сайте dorogi-onf.ru голосования добились включения в планы ремонта на текущий год 36 региональных дорог, девять уже капитально отремонтированы.

«Мы обращаем внимание на то, что каждый гражданин может повлиять на решение актуальных вопросов, затратив на это совсем немного личных усилий. ОНФ сформировал интерактивные ресурсы, которые просты в использовании и доступны людям любого возраста. Мы видим, что власти реагируют на обращения, стараются исправить ситуацию там, где это возможно, или, в крайнем случае, дают ответы, которые мы также стараемся доносить до общественности, что обеспечивает механизм обратной связи между властью и обществом», – заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Рязанской области Андрей Красов.