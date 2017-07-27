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Главная страница / Рязанские новости / 27 июля 2017 года
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К ХК «Рязань» присоединился голкипер «Локомотива» Илья Коновалов

12:30 / Спорт
К ХК «Рязань» присоединился голкипер «Локомотива» Илья Коновалов

Клуб-партнер ХК «Рязань» в КХЛ ярославский «Локомотив» командировал в состав «горожан» голкипера Илью Коновалова, который в минувшем сезоне считался основным вратарем «молодежки» «железнодорожников».

Коновалову совсем недавно (родился 13 июля 1998 года) исполнилось 19 лет. Илья – воспитанник «Локомотива», выпускник спортшколы ярославцев. В первенстве МХЛ дебютировал в сезоне-14/15 в составе «Локо-Юниор», после чего перешел в «Локо».

В сезоне-16/17 в чемпионате МХЛ голкипер провел 36 матчей, пропустил 62 шайбы, процент отраженных бросков составил 92,5.

Как сообщил Михаил Солдатов, Коновалов неоднократно привлекался в юниорскую сборную России (последний раз в 2017 году). В межсезонье-2017 тренировался с основным составом «Локомотива», но участия в контрольных матчах не принимал.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 июля 2017 года
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