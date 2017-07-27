Юные рязанцы смогут узнать секреты космоса и поиграть в космонавтов

1 августа в 14.00 в областной детской библиотеке состоится интерактивный праздник «День НЛО»

И детям, и взрослым будет интересно узнать о фактах, связанных с космическими пришельцами, о научных гипотезах и забавных фантастических теориях. Гости праздника увидят мультик про инопланетянина – и смогут озвучить его сами, посмотрят видеоролики, поиграют в космонавтов. Мальчишки и девчонки перевоплотятся в капитанов космических кораблей, которым нужно умело лавировать в пространстве или стыковаться с ракетами. А еще все желающие получат возможность нарисовать космического пришельца своей мечты, сообщает сайт «Вездекультура».