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Главная страница / Рязанские новости / 27 июля 2017 года
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Юные рязанцы смогут узнать секреты космоса и поиграть в космонавтов

12:36 / Культура
1 августа в 14.00 в областной детской библиотеке состоится интерактивный праздник «День НЛО»

И детям, и взрослым будет интересно узнать о фактах, связанных с космическими пришельцами, о научных гипотезах и забавных фантастических теориях. Гости праздника увидят мультик про инопланетянина – и смогут озвучить его сами, посмотрят видеоролики, поиграют в космонавтов. Мальчишки и девчонки перевоплотятся в капитанов космических кораблей, которым нужно умело лавировать в пространстве или стыковаться с ракетами. А еще все желающие получат возможность нарисовать космического пришельца своей мечты, сообщает сайт «Вездекультура».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 июля 2017 года
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