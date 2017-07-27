В Рязанской области ожидается жаркая погода

По данным филиала Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 27-29 июля на территории региона ожидается жара с максимальной температурой воздуха +30,+33 градуса.

Главное управление МЧС России по области обращается к жителям с просьбой воздержаться от посещения лесов, не разводить костры, отдыхая на водоемах вблизи лесных массивов, не бросать непотушенные спички и окурки, не позволять детям играть с огнем.

Источник: сайт главного управления МЧС России по Рязанской области