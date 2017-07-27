04:41 МСК
Четверг
27 / 07 / 2017
Выпуск № 134 (5421)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 27 июля 2017 года
324

В Рязанской области ожидается жаркая погода

12:40 / Актуально

По данным филиала Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 27-29 июля на территории региона ожидается жара с максимальной температурой воздуха +30,+33 градуса.

Главное управление МЧС России по области обращается к жителям с просьбой воздержаться от посещения лесов, не разводить костры, отдыхая на водоемах вблизи лесных массивов, не бросать непотушенные спички и окурки, не позволять детям играть с огнем.

Источник: сайт главного управления МЧС России по Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани на улице Черновицкой благоустроят территорию возле многоквартирного дома

В Рязанской области определена величина прожиточного минимума за II квартал текущего года

Рязанцам напоминают об оплате штрафов за нарушение правил дорожного движения

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:30
Глава рязанского региона Николай Любимов провел личный прием граждан
18:23
В федеральных министерствах дали высокую оценку концепции развития Рязанской области
18:17
Рязанцев приглашают окунуться в атмосферу средневековой Руси
18:13
Юные рязанцы отправятся на заключительный этап Всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники»
18:03
В Рязанской области началось обсуждение стратегии регионального развития
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы