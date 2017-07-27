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Главная страница / Рязанские новости / 27 июля 2017 года
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Журналист «Рязанских ведомостей» Вячеслав Астафьев стал лауреатом конкурса «На страже порядка»

14:22 / Общество

В этом году конкурс среди представителей СМИ проходил в 11 раз. Заявки на участие в нем поступили из 76 территориальных органов и образовательных организаций ФСИН России. Всего на конкурс было представлено 250 журналистских работ от представителей региональных СМИ. В их числе – 118 видеосюжетов, 58 печатных публикаций, 24 радиопрограммы и 50 интернет-материалов, сообщает пресс-служба Академии ФСИН России.

В течение года российские корреспонденты рассказывали своим зрителям, слушателям и читателям о жизни «за решеткой» и адаптации после нее, о тех, кто посвятил свою жизнь непростой службе и не привык о ней много говорить.

Члены отборочной комиссии XI Всероссийского конкурса журналистского мастерства оценивали содержание работ, емкие и хлесткие названия, а главное, выбор неизбитой темы и подход к ее освещению.

В этом году к 8 основным номинациям конкурса традиционно добавились и специальные призы. В номинации «Наш институт» рязанские журналисты заняли сразу два призовых места: корреспондент ВГТРК «Ока» Максим Ларин стал обладателем диплома второй степени за сюжет об обучении в Академии ФСИН России помощников начальников территориальных органов по работе с верующими, а ведущий корреспондент газеты «Рязанские ведомости» Вячеслав Астафьев удостоен третьего места за статью «Свой почерк».

Диплом конкурса «На страже порядка» получила методист музея Академии ФСИН России Ирина Нечаева за фильм «В самом сердце Рязани».

«Специальный приз директора ФСИН России» в этом году уехал в Кировскую область.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 июля 2017 года
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