Рязанцам с ограниченными возможностями здоровья предлагают около 9 тысяч вакансий

Одним из действенных способов поиска работы для граждан с ограниченными возможностями здоровья стал общероссийский портал «Работа в России», обновленная версия которого запущена в 2015 году. На данный момент база вакансий ресурса содержит более 1,5 млн. предложений рабочих мест, в том числе порядка 9 тыс. в Рязанской области. На портале можно разместить свое резюме и подписаться на электронную рассылку вакансий, посмотреть информацию о доступности жилья и средней заработной плате в каждом регионе. Стоит отметить, что все сервисы портала абсолютно бесплатны для пользователей.

В конце прошлого года на сайте появился специальный раздел для граждан с инвалидностью. В данном разделе находится информация о существующих видах социальной поддержки и услугах для инвалидов, а также правилах их оформления. Что касается поиска работы, то представлено несколько вариантов, в том числе вакансии с гибким графиком, неполный рабочий день, удаленное трудоустройство.

Предложения рабочих мест для граждан с ограниченными возможностями выделены на сайте в три основных блока: вакансии с квотируемыми рабочими местами, вакансии для инвалидов с нарушениями функций зрения и с нарушениями функций слуха. Всего на портале представлено порядка 75 тысяч вакансий по всей стране для инвалидов, сообщает сайт министерства труда и занятости населения области.