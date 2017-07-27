Приказом министерства спорта Российской Федерации утвержден список лиц, награжденных золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Среди награжденных – 781 рязанец. Бронзовый знак ГТО присвоен 791 человеку, серебряный – 1 328 горожанам, сообщает сайт администрации Рязани.
Более 780 рязанцев получили золотой знак отличия ГТО
15:01 26.07.2017 / Спорт
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 июля 2017 года
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