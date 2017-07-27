04:43 МСК
Четверг
27 / 07 / 2017
Выпуск № 134 (5421)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 27 июля 2017 года
94

Более 780 рязанцев получили золотой знак отличия ГТО

15:01 / Спорт

Приказом министерства спорта Российской Федерации утвержден список лиц, награжденных золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Среди награжденных – 781 рязанец. Бронзовый знак ГТО присвоен 791 человеку, серебряный – 1 328 горожанам, сообщает сайт администрации Рязани.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

К ХК «Рязань» присоединился голкипер «Локомотива» Илья Коновалов

ФК «Рязань» открывает домашний сезон

Рязанские «десантницы» в составе сборной России не сумели пробиться в 1/4 финала Евро

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:30
Глава рязанского региона Николай Любимов провел личный прием граждан
18:23
В федеральных министерствах дали высокую оценку концепции развития Рязанской области
18:17
Рязанцев приглашают окунуться в атмосферу средневековой Руси
18:13
Юные рязанцы отправятся на заключительный этап Всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники»
18:03
В Рязанской области началось обсуждение стратегии регионального развития
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы