В этом году в Рязанской области за невыплату зарплаты к административной ответственности привлечены 40 работодателей

Такие данные были озвучены сегодня на расширенной Коллегии прокуратуры Рязанской области, где подводили итоги работы за первое полугодие текущего года

При осуществлении надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека работники прокуратуры в отчетном периоде пресекли более 17,5 тысячи нарушений. По мерам прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 4 тысяч виновных граждан, возбуждено 138 уголовных дел.

Одной из важных задач оставалось своевременное реагирование на факты по невыплатам заработной платы. По актам прокуратуры работникам предприятий возвращено больше 107 миллионов рублей задолженности по заработной плате. В отношении виновных возбуждено 4 уголовных дела, к административной ответственности привлечены 40 работодателей.

Еще один приоритет прокуратуры в Год экологии – контроль за соблюдением природоохранного законодательства. Особенно это касается сферы обращения с отходами. Только за первую половину года прокуратура своими действиями способствовала ликвидации более 200 несанкционированных свалок.

В сфере защиты несовершеннолетних граждан усилия прокуратуры были сосредоточены на соблюдении имущественных и жилищных прав сирот, законодательства об образовании, охраны жизни и здоровья детей, обеспечении безопасности при перевозках детей автомобильным транспортом. Прокурорами в этой сфере выявлено больше 3 тысяч нарушений, для устранения которых внесено 330 протестов, а в суд направлено почти 500 исков.

В работе Коллегии принял участие глава региона Николай Любимов. В своем выступлении он обозначил позиции, в которых предстоит совместное сотрудничество прокуратуры и региональной власти. По словам Николая Любимова, это защита социальных, трудовых, жилищных прав граждан, законных прав предпринимателей, борьба с несвоевременностью выплаты заработной платы. Необходимо взаимодействие и в решении экологических проблем и ряде других вопросов.