В Рязани состоится очередной Фестиваль ГТО

Он пройдет 8-9 августа на спортивном комплексе «Химик» и в бассейне «Аквамед»

Программа испытаний с I по XI ступени включает стрельбу из пневматической винтовки, плавание, бег, силовую подготовку, прыжок в длину, подъем туловища, метание мяча и гранаты, упражнение на гибкость.

Желающим пройти тестирование необходимо, прежде всего, зарегистрироваться на Всероссийском портале комплекса для получения уникального идентификационного номера (УИН); направить заявку в Центр тестирования ГТО на почту (образец заявки на сайте). Дополнительная информация по телефону: 25-24-23.

Источник: сайт администрации Рязани