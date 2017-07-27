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Главная страница / Рязанские новости / 27 июля 2017 года
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В Рязани состоится очередной Фестиваль ГТО

15:20 / Общество
Он пройдет 8-9 августа на спортивном комплексе «Химик» и в бассейне «Аквамед»

Программа испытаний с I по XI ступени включает стрельбу из пневматической винтовки, плавание, бег, силовую подготовку, прыжок в длину, подъем туловища, метание мяча и гранаты, упражнение на гибкость.

Желающим пройти тестирование необходимо, прежде всего, зарегистрироваться на Всероссийском портале комплекса  для получения уникального идентификационного номера (УИН); направить заявку в Центр тестирования ГТО на почту (образец заявки на сайте). Дополнительная информация по телефону: 25-24-23.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 июля 2017 года
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