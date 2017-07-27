Определены управляющие компании по обслуживанию шести многоквартирных домов в Рязани

Как сообщает сайт городской администрации, собственники дома №14 по Народному бульвару определили для управления ООО «Жилищно-эксплуатационное управление №11»; дома №21 корп. 1 по ул. Крупской, №3 по 3-ему переулку МОГЭС, №2 по 3-ему переулку МОГЭС, №51 по ул. Электрозаводской и №13/6 по ул. Молодцова – ООО «Изумрудный».

В связи с самостоятельным выбором и реализацией собственниками способа управления многоквартирным домом, управление энергетики и ЖКХ приняло решение не проводить открытых конкурсов в отношении этих домов.

Вместе с тем способ управления еще не определен для 10 многоквартирных жилых домов города, в том числе, восьми, собственники помещений в которых не выбрали способ управления либо принятое решение еще не было реализовано.