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Главная страница / Рязанские новости / 27 июля 2017 года
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В план профилактических работ на объектах и сетях теплоснабжения Рязани внесены изменения

15:52 / Актуально

По информации сайта администрации Рязани, согласно актуализированному графику, изменения в сроках проведения работ, вызванных производственной необходимостью, коснутся порядка 75 жилых многоквартирных домов и объектов соцсферы.

В связи с необходимостью устранения повреждений на участке тепломагистрали, выявленных в ходе гидравлических испытаний, продлевается либо переносится срок ремонтных работ с отключением подачи теплоносителя в ряд домов и объектов социальной сферы по проезду Грибоедова, улицам Вознесенской, Грибоедова, Есенина, Затинной, Подгорной, Свободы, Скоморошинской, Фирсова, Фурманова, Введенской, Горького, Ленина, Маяковского, МОГЭС, Урицкого, Фрунзе, Электрозаводской и Войкову переулку.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 июля 2017 года
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