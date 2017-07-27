В план профилактических работ на объектах и сетях теплоснабжения Рязани внесены изменения

По информации сайта администрации Рязани, согласно актуализированному графику, изменения в сроках проведения работ, вызванных производственной необходимостью, коснутся порядка 75 жилых многоквартирных домов и объектов соцсферы.

В связи с необходимостью устранения повреждений на участке тепломагистрали, выявленных в ходе гидравлических испытаний, продлевается либо переносится срок ремонтных работ с отключением подачи теплоносителя в ряд домов и объектов социальной сферы по проезду Грибоедова, улицам Вознесенской, Грибоедова, Есенина, Затинной, Подгорной, Свободы, Скоморошинской, Фирсова, Фурманова, Введенской, Горького, Ленина, Маяковского, МОГЭС, Урицкого, Фрунзе, Электрозаводской и Войкову переулку.