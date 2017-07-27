Камерный хор Рязанского госуниверситета имени С.Есенина завоевал три золотых медали на крупнейшем хоровом конкурсе в Европе

На III Европейских хоровых играх в Риге приняли участие сотни международных хоров и тысячи участников из более чем 30 стран

В программу состязания, кроме конкурсной программы, вошли выступления с обсуждением и репетиции с известными зарубежными дирижерами. На церемонии закрытия Европейских Хоровых Игр были исполнены избранные традиционные и симфонические хоровые произведения.

Молодежный камерный хор РГУ получил две золотые медали в номинациях «духовная музыка а капелла» и «фольклор с сопровождением», представив разнообразную программу различных эпох и культур. Далее, по результатам конкурсных прослушиваний, коллектив был выдвинут на следующий этап «Гран-При Наций», где уверенно получил золотую медаль и стал вторым хором среди всех участников в данной номинации по количеству полученных баллов, сообщает сайт вуза.