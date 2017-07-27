Судебные приставы Рязанской области за сутки взыскали с должников более 7,5 миллиона рублей

Судебные приставы благодаря применению мер принудительного исполнения, предусмотренных Федеральным законом от 02.10.2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», взыскали с должников задолженности по исполнительным производствам различных категорий на сумму свыше 7,5 миллиона рублей.

В консолидированный бюджет Российской Федерации взыскано около 1,7 миллиона рублей по налогам и сборам. С рязанцев взыскано 124 тысячи рублей исполнительского сбора.

Судебными приставами-исполнителями окончено свыше 1 тысячи исполнительных производств фактическим исполнением требований исполнительных документов, сообщает сайт ведомства.