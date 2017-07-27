Рязанские аграрии продолжают заготавливать корма

Лидируют хозяйства Скопинского района

На сегодня травы скошены на площади 84,9 тысячи гектаров, что составляет 57 процентов от плана. Заготовлено 299,3 тысячи тонн сенажа, 62,2 тысячи тонн сена, 33,1 тысячи тонн силоса.

По поручению главы региона Николая Любимова в министерстве сельского хозяйства и продовольствия области создан оперативный штаб по организации заготовки кормов и уборке урожая 2017 года, работает «горячая» линия, еженедельно проводятся видеоселекторы с руководителями муниципальных образований и сельхозуправлений. В период с 18 по 26 июля руководством штаба проведены выездные рабочие совещания в Михайловском и Спасском районах, где обсуждались проблемные для аграриев вопросы и были даны конкретные рекомендации.

За последние две недели темпы кормозаготовки стабилизировались. Ежедневно аграрии заготавливают около 5 тысяч тонн сена и по 8-10 тысяч тонн сенажа. Лидируют хозяйства Скопинского района, где на одну условную голову крупного рогатого скота заготовлено по 36 центнеров кормов.

Источник: сайт правительства Рязанской области