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Главная страница / Рязанские новости / 27 июля 2017 года
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Возле новых школ в Рязани начали высаживать деревья и кустарники

16:55 / Экология
Возле новых школ в Рязани начали высаживать деревья и кустарники

В микрорайоне Дашково-Песочня в Рязани на территории школы №75 дан старт проекту «Зеленый город», в рамках которого в течение озеленительного сезона этого года в Октябрьском районе областного центра будет высажено около двух тысяч деревьев и кустарников. Авторами проекта стали работники Рязанской нефтеперерабатывающей компании. На средства предприятия были закуплены и саженцы.

– Ставя задачу улучшения экологической обстановки в целом, глава региона Николай Любимов одним из приоритетов называет создание благоприятной городской среды. Предложение нашего коллектива – проект «Зеленый город» - внесет существенный вклад в решение этой задачи, – уверен генеральный директор РНПК Владимир Абрамов.

Проект будет реализован в два этапа. Сегодня было высажено 75 каштанов и кленов на территории построенной в этом году школы №75 и 280 кустарников на Васильевской улице и в Мамином сквере. На предложение коллектива РНПК откликнулись сотрудники общеобразовательных, спортивных учреждений района, сферы культуры, представители территорий общественного самоуправления, жители микрорайона, специалисты районных лесничеств области, представители городской администрации. В ближайшие дни будет посажено еще 400 туй возле восьми школ района. На втором этапе проекта, который начнется уже в конце августа, 1000 деревьев и кустарников будут высажены возле больниц, поликлиник, спортивных школ.

Создатели проекта «Зеленый город» уверены, что их предложение поможет улучшить состояние окружающей среды в областном центре, создать условия для здоровой жизни. Проект должен стать долгосрочным. Планируется, что он найдет свое отражение на территориях других районов Рязани.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 июля 2017 года
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