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Главная страница / Рязанские новости / 27 июля 2017 года
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Новым жителем Клепиковского района Рязанской области стал медвежонок

16:55 / Общество
Автор фото: Димитрий Соколов | Новым жителем Клепиковского района Рязанской области стал медвежонок
Фото: Димитрий Соколов.

Четырехмесячный Мишка поселился на территории визит-центра национального парка «Мещерский». Рязанским специалистам по охране природы его передали коллеги из Владимирской области. Медвежонка нашли около трех месяцев назад, выкормили и решили направить для постоянного проживания в Рязанскую область: в национальном парке в Гусь-Хрустальном уже есть 13-летняя медведица Маша.

Животному выстроили специальный вольер с отделением для зимовки и двойной решеткой, чтобы никто из гостей визит-центра не пострадал при общении с ним. В день Мишке полагается до семи килограммов еды: круп, мяса, овощей, фруктов. Сотрудники клепиковского парка отмечают, что медвежонку особенно нравятся сгущенное молоко, мед и сладкие фрукты. Жители села Шакино, где располагается визит-центр, смогли увидеть официальную передачу зверя, а затем понаблюдать, как работники парка купают его в искусственном пруду на поводке. В дальнейшем в вольере медвежонка появится личный мини-бассейн, а приходить к нему в гости с лакомствами смогут все желающие.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 июля 2017 года
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