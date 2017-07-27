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Главная страница / Рязанские новости / 27 июля 2017 года
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Юных рязанцев приглашают к участию в конкурсе «Мои родители работают в полиции»

17:33 / Общество
Юных рязанцев приглашают к участию в конкурсе «Мои родители работают в полиции»

Общественный совет при УМВД России по области проводит конкурс детского рисунка, творческой работы и литературного произведения о деятельности полиции. Сегодня в Общественный совет поступило еще 25 рисунков, на которых дети сотрудников полиции изобразили своих родителей на службе.

К участию в конкурсе «Мои родители работают в полиции» представители общественного совета приглашают детей сотрудников органов внутренних дел области. Все творческие работы будут размещены на сайте регионального УМВД России, а также в аккаунтах УМВД в соцсетях.

Работы на конкурс принимаются до 20 сентября, сообщает сайт ведомства.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 июля 2017 года
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