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Главная страница / Рязанские новости / 27 июля 2017 года
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В Рязанской области полицейские раскрыли кражу из дачного дома пенсионерки

17:45 / Общество

В полицию обратилась 68-летняя жительница села Старороманово Шацкого района. Она сообщила, что у нее на даче взломали входную дверь, пропал телевизор и продукты питания. По характерным особенностям беспорядка, оставленного в доме, сотрудники полиции заметили, что злоумышленник, искал, скорее всего, деньги. Но так как не обнаружил их, взял то, что было.

Вскоре в соседнем населенном пункте 62-летний житель села, ранее судимый за кражу и стоящий на учете в органах внутренних дел, неожиданно начал угощать своих приятелей спиртным. Как выяснили полицейские, средства на алкоголь злоумышленнику удалось получить от продажи краденого телевизора. Подозреваемого задержали.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, сообщает сайт регионального УМВД России.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 июля 2017 года
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