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Главная страница / Рязанские новости / 27 июля 2017 года
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В Рязанской области началось обсуждение стратегии регионального развития

18:03 / Экономика
Автор фото: Александр Королев | В Рязанской области началось обсуждение стратегии регионального развития
Фото: Александр Королев.

Старт ему сегодня дала сессия, цель которой – рассмотреть Концепцию социально-экономического развития региона до 2030 года. Среди участников сессии – глава региона Николай Любимов, заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский, заместитель министра финансов России Илья Трунин, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимир Мау, вице-президент Торгово-промышленной палаты страны Елена Дыбова, исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Виктор Черепов, представители общественных и научных организаций, бизнес-сообщества, федеральных и областных органов власти.

Как отметил Николай Любимов, в разрабатываемой стратегии основной приоритет – рост благосостояния людей. Отражается он и в заработной плате, и возможностях выбора профессии, и в создании комфортной городской среды, в термин этот включается очень многое. Цель основная, как бы это банально ни звучало, чтобы люди не только не уезжали из Рязанской области, ибо здесь им хорошо, но и возвращались на родину – в том числе и из Москвы. Чтобы в регионе людям было, в определенных смыслах, лучше, чем в Москве.

Мы будем широко обсуждать стратегию с людьми, – добавил Николай Любимов. – Важно, чтобы рязанцы соучаствовали в управлении регионом. Чтобы они не были пассивными наблюдателями, а тем более лишь пассивными критиками, а были соучастниками, в хорошем смысле, всех процессов, которые в области происходят и будут происходить дальше. Сроки завершения разработки стратегии зависят от хода этого обсуждения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 июля 2017 года
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