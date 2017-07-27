В Рязанской области началось обсуждение стратегии регионального развития

Старт ему сегодня дала сессия, цель которой – рассмотреть Концепцию социально-экономического развития региона до 2030 года. Среди участников сессии – глава региона Николай Любимов, заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский, заместитель министра финансов России Илья Трунин, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимир Мау, вице-президент Торгово-промышленной палаты страны Елена Дыбова, исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Виктор Черепов, представители общественных и научных организаций, бизнес-сообщества, федеральных и областных органов власти.

Как отметил Николай Любимов, в разрабатываемой стратегии основной приоритет – рост благосостояния людей. Отражается он и в заработной плате, и возможностях выбора профессии, и в создании комфортной городской среды, в термин этот включается очень многое. Цель основная, как бы это банально ни звучало, чтобы люди не только не уезжали из Рязанской области, ибо здесь им хорошо, но и возвращались на родину – в том числе и из Москвы. Чтобы в регионе людям было, в определенных смыслах, лучше, чем в Москве.