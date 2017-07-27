Юные рязанцы отправятся на заключительный этап Всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники»

Варвара Лыскина, учащаяся Михайловской средней школы № 3, вокальный ансамбль «Вдохновение» средней школы № 2 города Касимова и хореографическое объединение «Ритм» из Клепиковского дома детского творчества стали победителями в различных номинациях регионального этапа фестиваля, который прошел в Рязани

В нем приняло участие 117 мальчишек и девчонок из 12 муниципальных районов области.

Согласно положению о проведении фестиваля, обладатели первых мест направляются на межрегиональный этап конкурса, итоги которого были подведены на заседании Организационного комитета в Москве.

Напомним, Всероссийский фестиваль детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники» проводится в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» раз в два года. В этом году он посвящен 125-летию Всероссийского добровольного пожарного общества.

Источник: сайт Главного управления МЧС России по Рязанской области