Рязанцев приглашают окунуться в атмосферу средневековой Руси

5 августа в селе Глебово-Городище Рыбновского района состоится большой театрализованный праздник, посвященный исторической битве на реке Воже

Битва состоялась в августе 1378 года и явилась репетицией Куликовской битвы. Ежегодный межрегиональный военно-исторический фестиваль «Битва на Воже» – самая масштабная историческая реконструкция на территории региона.

Начнется праздник Крестным ходом от часовни Дмитрия Донского, будет отслужена Лития во славу русского воинства и возложена гирлянда Памяти и Славы к памятнику защитникам русских земель.

Главным событием станет масштабное театрализованное представление «Былых времен нетленные страницы…», посвященное былинным героям земли рязанской: Илье Муромцу и Добрыне Никитичу, Авдотье Рязаночке, князю Олегу Рязанскому. Кульминацией представления станет реконструкция Вожской битвы.

Пройдет парад участников военно-исторических клубов из различных регионов России.

Также в программе праздника конное дефиле и конные состязания. Гости познакомятся с бытом и вооружением русских и монгольских воинов XIV века, посетив интерактивные площадки. Для самых маленьких гостей будут работать игровые площадки. Для зрителей подготовлена концертная программа с участием музыкальных коллективов «Сколот» (г. Тула) и «Славяне» (г. Рязань), сообщает сайт регионального министерства культуры и туризма.

Программа ХV Межрегионального военно-исторического фестиваля «Битва на Воже»

10.00 – 17.00. Работа интерактивных площадок (с перерывом на время проведения театрализованного представления).

11.30 Крестный ход

12.00 Лития в память о погибших в битве на Воже.

12.15 Торжественное открытие фестиваля.

12.25 Церемония возложения гирлянды Памяти и Славы к памятнику защитникам русских земель.

13.00 Театрализованное представление «Былых времен нетленные страницы…».

14.00 Реконструкция Битвы на Воже.

14.30 Парад клубов-участников.

14.45 Конное дефиле исторического костюма и доспехов.

15.10 Конные состязания (владение оружием верхом).

16.00 – 17.00 Выступление фолк-группы «Сколот».