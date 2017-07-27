Рязанцев приглашают окунуться в атмосферу средневековой Руси

Битва состоялась в августе 1378 года и явилась репетицией Куликовской битвы. Ежегодный межрегиональный военно-исторический фестиваль «Битва на Воже» – самая масштабная историческая реконструкция на территории региона.
Начнется праздник Крестным ходом от часовни Дмитрия Донского, будет отслужена Лития во славу русского воинства и возложена гирлянда Памяти и Славы к памятнику защитникам русских земель.
Главным событием станет масштабное театрализованное представление «Былых времен нетленные страницы…», посвященное былинным героям земли рязанской: Илье Муромцу и Добрыне Никитичу, Авдотье Рязаночке, князю Олегу Рязанскому. Кульминацией представления станет реконструкция Вожской битвы.
Пройдет парад участников военно-исторических клубов из различных регионов России.
Также в программе праздника конное дефиле и конные состязания. Гости познакомятся с бытом и вооружением русских и монгольских воинов XIV века, посетив интерактивные площадки. Для самых маленьких гостей будут работать игровые площадки. Для зрителей подготовлена концертная программа с участием музыкальных коллективов «Сколот» (г. Тула) и «Славяне» (г. Рязань), сообщает сайт регионального министерства культуры и туризма.
Программа ХV Межрегионального военно-исторического фестиваля «Битва на Воже»
10.00 – 17.00. Работа интерактивных площадок (с перерывом на время проведения театрализованного представления).
11.30 Крестный ход
12.00 Лития в память о погибших в битве на Воже.
12.15 Торжественное открытие фестиваля.
12.25 Церемония возложения гирлянды Памяти и Славы к памятнику защитникам русских земель.
13.00 Театрализованное представление «Былых времен нетленные страницы…».
14.00 Реконструкция Битвы на Воже.
14.30 Парад клубов-участников.
14.45 Конное дефиле исторического костюма и доспехов.
15.10 Конные состязания (владение оружием верхом).
16.00 – 17.00 Выступление фолк-группы «Сколот».