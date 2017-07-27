09:57 МСК
Четверг
27 / 07 / 2017
Выпуск № 135 (5422)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 27 июля 2017 года
132

Рязанцев приглашают окунуться в атмосферу средневековой Руси

18:17 / Культура
5 августа в селе Глебово-Городище Рыбновского района состоится большой театрализованный праздник, посвященный исторической битве на реке Воже

Битва состоялась в августе 1378 года и явилась репетицией Куликовской битвы. Ежегодный межрегиональный военно-исторический фестиваль «Битва на Воже» – самая масштабная историческая реконструкция на территории региона.

Начнется праздник Крестным ходом от часовни Дмитрия Донского, будет отслужена Лития во славу русского воинства и возложена гирлянда Памяти и Славы к памятнику защитникам русских земель.

Главным событием станет масштабное театрализованное представление «Былых времен нетленные страницы…», посвященное былинным героям земли рязанской: Илье Муромцу и Добрыне Никитичу, Авдотье Рязаночке, князю Олегу Рязанскому. Кульминацией представления станет реконструкция Вожской битвы.

Пройдет парад участников военно-исторических клубов из различных регионов России.

Также в программе праздника конное дефиле и конные состязания. Гости познакомятся с бытом и вооружением русских и монгольских воинов XIV века, посетив интерактивные площадки. Для самых маленьких гостей будут работать игровые площадки. Для зрителей подготовлена концертная программа с участием музыкальных коллективов «Сколот» (г. Тула) и «Славяне» (г. Рязань), сообщает сайт регионального министерства культуры и туризма.

Программа ХV Межрегионального военно-исторического фестиваля «Битва на Воже»

10.00 – 17.00. Работа интерактивных площадок (с перерывом на время проведения театрализованного представления).

11.30 Крестный ход

12.00 Лития в память о погибших в битве на Воже.

12.15 Торжественное открытие фестиваля.

12.25 Церемония возложения гирлянды Памяти и Славы к памятнику защитникам русских земель.

13.00 Театрализованное представление «Былых времен нетленные страницы…».

14.00 Реконструкция Битвы на Воже.

14.30 Парад клубов-участников.

14.45 Конное дефиле исторического костюма и доспехов.

15.10 Конные состязания (владение оружием верхом).

16.00 – 17.00 Выступление фолк-группы «Сколот».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Юные рязанцы отправятся на заключительный этап Всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники»

Камерный хор Рязанского госуниверситета имени С.Есенина завоевал три золотых медали на крупнейшем хоровом конкурсе в Европе

Юные рязанцы смогут узнать секреты космоса и поиграть в космонавтов

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
21:14
Глава рязанского региона Николай Любимов провел встречу с Народным художником РФ, скульптором Салаватом Щербаковым
19:49
На выборах губернатора рязанцы могут проголосовать там, где удобно
18:52
Рязанская область будет развиваться согласно лучшим, апробированным мировым образцам
18:39
Рязанских школьников приглашают на увлекательные выходные в село Константиново
18:35
Рязанцев приглашают посмотреть «Садовое заведение С.Н. Худекова»
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы