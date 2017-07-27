В федеральных министерствах дали высокую оценку концепции развития Рязанской области

На стратегической сессии, прошедшей сегодня в конференц-холле гостиничного комплекса «Старый город», рассматривалась Концепция социально-экономического развития региона до 2030 года

В беседе с журналистами заместитель министра экономического развития и торговли страны Александр Цыбульский и заместитель министра финансов России Илья Трунин высоко оценили обсуждаемый документ. Вот что они, в частности, сказали.

Александр Цыбульский:

– Стратегия развития на долгосрочную перспективу Рязанской области необходима.

Для себя регион определяет приоритеты, по которым он будет в дальнейшем двигаться, при этом у него намного больше шансов достичь успеха. Самое главное, чтобы стратегию развития региона после ее принятия, что называется, не положили на полку. Документ должен быть живым, таким, по которому Рязанская область на практике будет развиваться.

Илья Трунин:

– Мне представляется чрезвычайно важным, что руководство Рязанской области думает над тем, какие цели должны перед ним стоять, каким образом управлять субъектом Федерации. Межбюджетные отношения занимают достаточно серьезное место во взаимодействии центра и регионов. С точки зрения федерального Министерства финансов, работать с субъектом РФ гораздо проще и гораздо эффективнее, если региональная власть, как в Рязанской области, понимает, как она хотела бы, чтобы развивался регион, на какие цели необходимо тратить те или иные ресурсы. Естественно, я положительно оцениваю разработку стратегии развития Рязанской области. С точки зрения Минфина РФ, это очень важное дело.