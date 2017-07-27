Рязанцев приглашают посмотреть «Садовое заведение С.Н. Худекова»

Фотовыставка под таким названием откроется 4 августа в 12.00 в усадьбе С.Н. Худекова

Владельцем имения в Ерлино он стал в 1891 году. Сергей Николаевич Худеков был крупным землевладельцем, добился значительных успехов в сельском хозяйстве, животноводстве, скотоводстве и огородничестве. В своем имении создал питомник плодовых и декоративных деревьев и кустарников. К тому же он заложил дендрарий, собрал коллекцию диких деревьев и кустарников, растущих в разных странах.

Посетители выставки смогут увидеть фотографии плодового питомника, познакомиться с наиболее популярными и экзотическими сортами и видами плодовых культур садового заведения С.Н. Худекова как неотъемлемой части Ерлинского парка-дендрария.

Выставка будет работать до 31 августа, сообщает сайт «Музеи Рязанской области».